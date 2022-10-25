Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

2017 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile ünlenen Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

33 yaşındaki Berna Keklikler, Almanya'da dünyaya geldi.

Almanya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci seçilen Berna Keklikler, lisans eğitimini ekonomi üzerine aldı.

Göz6 programıyla tanınan Berna Keklikler, Stil Avcısı programına da katıldı.

2017 yılında katıldığı Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim olan Berna Keklikler, 2022 yılında yeniden Survivor kadrosuna dahil oldu.

Instagram'daki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Berna Keklikler, TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile verdiği yarı çıplak paylaşımla adından söz ettirmişti.



