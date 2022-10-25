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Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

25.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Berna Keklikler, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor'ın sivri dilli yarışmacısı, bu defa beyaz mini elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

2017 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile ünlenen Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Survivor Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

33 yaşındaki Berna Keklikler, Almanya'da dünyaya geldi.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Almanya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci seçilen Berna Keklikler, lisans eğitimini ekonomi üzerine aldı.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Göz6 programıyla tanınan Berna Keklikler, Stil Avcısı programına da katıldı.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

2017 yılında katıldığı Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim olan Berna Keklikler, 2022 yılında yeniden Survivor kadrosuna dahil oldu.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Instagram'daki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Berna Keklikler, TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile verdiği yarı çıplak paylaşımla adından söz ettirmişti.

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi

Survivor'ın sivri dilli yıldızı Berna Keklikler süper minili pozunu paylaştı! Yere serilip poz verdi


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