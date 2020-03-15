MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'ın yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs görüldü

Survivor'ın yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs son olarak Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide görüldü. Acun Ilıcalı ise henüz vakaların ardından nasıl önlemler alacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Survivor'ın yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs görüldü

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 5 bin 400’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs Dominik Cumhuriyeti’nde de görüldü. Survivor çekimlerin gerçekleştiği Dominik’te ne tür önlemlerin alınacağı ise merak edilmeye başlandı.

ACUN ILICALI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yıllardır Dominik Cumhuriyet’inde Survivor adlı yarışmasının çekimlerini gerçekleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Tüm gözler ise Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

YARIŞMADAN ELENEN İSİMLER NE YAPACAK?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yutdışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Koca’nın bu açıklamasının ardından Survivor’a veda edip Türkiye’ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Şoke eden destek! 'Delikanlı gibi...'Şoke eden destek! 'Delikanlı gibi...'
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koronovirüs, koronovirüs dominik, Acun Ilıcalı,

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan: Hâlâ onunla yaşıyorum

Duygu dolu sözler! 'Hâlâ onunla yaşıyorum'

Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Tuğba Ekinci'den Ece Erken'e şoke eden destek!

Şoke eden destek! 'Delikanlı gibi...'

Survivor’da yeni yarışmacılar kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İki yeni yarışmacı geldi! İşte iki kadın yarışmacı

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.