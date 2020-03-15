Survivor'ın yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs görüldü

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 5 bin 400’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs Dominik Cumhuriyeti’nde de görüldü. Survivor çekimlerin gerçekleştiği Dominik’te ne tür önlemlerin alınacağı ise merak edilmeye başlandı.

ACUN ILICALI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yıllardır Dominik Cumhuriyet’inde Survivor adlı yarışmasının çekimlerini gerçekleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Tüm gözler ise Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

YARIŞMADAN ELENEN İSİMLER NE YAPACAK?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yutdışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Koca’nın bu açıklamasının ardından Survivor’a veda edip Türkiye’ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu.

