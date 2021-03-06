HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Survivor İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

06.03.2021 21:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor'da bu akşam Acun Medya ekibi ve Survivor 2021 yarışmacıları ayak tenisi oynadı. Yarışmacılara karşı oynadığı oyunlarda sık sık Acun Ilıcalı'nın yanında görülen İrem Kanan gündemde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor İrem Kanan hakkında merak edilenler...

İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın neyi oluyor? gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Survivor Aleyna ve Survivor Ayşe'ye karşı voleybol oynayan Acul Ilıcalı ve İrem Kanan, maç sonunda kazanan taraf olmuştu. Survivor yarışmacıları ile oyunlar oynamaktan keyif alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımında İrem Kanan'a sıklıkla yer veriyor. Peki, İrem Kanan kimdir? İşte, yanıtı!

İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı'nın yanında sıklıkla yer alan İrem Kanan, 47 yaşında ve Tekirdağ Şarköylü'dür. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Kanan, uzun yıllardır Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından biri. Genel olarak kamera arkasında kalmayı tercih eden İrem Kanan aynı zamanda Masterchef Türkiye'nin de yapımcısı. İrem Kanan, 2006 yılından beri eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile evlenmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Yardım edip evine aldığı kadınının cansız bedeniyle karşılaştıYardım edip evine aldığı kadınının cansız bedeniyle karşılaştı
Amentü duasının anlamı ve faydalarıAmentü duasının anlamı ve faydaları
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

15 yaş küçük sevgili! İsyan etti...

15 yaş küçük sevgili! İsyan etti...

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Kadınlar gününde ne hediye alınır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye önerileri

Kadınlar Günü için hediyeler

Denizli'de sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

Bir kadın cinayeti daha! Evinin önünde katletti

Antalya'da korkunç olay! Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu

Yardım edip evine aldığı kadınının cansız bedeniyle karşılaştı

Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

Sevgiliye, eşe ve anneye Dünya Kadınlar Günü mesajları | Duygusal 8 Mart Kadınlar Günü sözleri

Kadınlar Günü mesajları

Denetimlerde ilginç diyalog: Burnum acıyor, doktor maske takma dedi

Maske takmayan vatandaştan pes dediren savunma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.