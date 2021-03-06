Survivor İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın neyi oluyor? gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Survivor Aleyna ve Survivor Ayşe'ye karşı voleybol oynayan Acul Ilıcalı ve İrem Kanan, maç sonunda kazanan taraf olmuştu. Survivor yarışmacıları ile oyunlar oynamaktan keyif alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımında İrem Kanan'a sıklıkla yer veriyor. Peki, İrem Kanan kimdir? İşte, yanıtı!

İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı'nın yanında sıklıkla yer alan İrem Kanan, 47 yaşında ve Tekirdağ Şarköylü'dür. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Kanan, uzun yıllardır Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından biri. Genel olarak kamera arkasında kalmayı tercih eden İrem Kanan aynı zamanda Masterchef Türkiye'nin de yapımcısı. İrem Kanan, 2006 yılından beri eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile evlenmiştir.



