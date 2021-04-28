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Survivor İsmail’in nişanlısı ne yaptı? İkizinden açıklama

28.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim ödülünde konuşurken annesinin nişanlısı hakkında yaptığı açıklamayla şoke olan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’ın ikizi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Balaban’ın kardeşi, Turan Balaban, annesinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Annesinin, ‘’Hiçbir şekilde onun adını anma. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Beni burada öldürdüler. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Ben neler çektim. Bunlar yılanmış oğlum.’’ sözleriyle şoke olan Balaban, gözyaşlarını tutamadı.

Survivor İsmail’in nişanlısı ne yaptı?

Survivor’da İsmail Balaban’ın annesi telefonda "Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Hiçbir şekilde onun adını anma.
Ben neler çektim. Beni burada öldürdüler. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Bunlar yılanmış oğlum. Sen kendine dikkat et" ifadelerini kullandı.
Duydukları karşısında şoke olan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram’dan açıklama yaptı.
Annesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen vurgulayan Turan Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum.
Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır.
(Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef.
Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum.
Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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