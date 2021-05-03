Survivor İsmail ve nişanlısı Gamze ayrıldı mı? Yarışmaya damga vuran konuşma!

Bu olayın ardından bir süre özellikle sosyal medyada kendine yer bulan İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan, nihayet dünkü programda konuştular. Gamze Atakan, bu olayın ekranlara yansımasının ardından ise üzüldüğünü belirterek, İsmail Balaban ile olan fotoğraflarını kaldırarak, hesabını kapatmıştı. Survivor yarışmacısı İsmail Balaban, annesinin söyledikleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sosyal medya üzerinden birçok izleyici ise annesinin milyonların izlediği bir programda ve oğlunun böyle bir yarışmada psikolojik olarak yıpranmasının ardından, bu haberin bu şekilde verilmesine tepki gösterdi. Kimi izleyiciler annesinin yaptığını yanlış bulurken, İsmail Balaban’ın nişanlısı Gizem Atakan’ı dinlemeden yargılamış olmasını da yanlış buldu.