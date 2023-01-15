SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor yarışmacıları kimdir? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Survivor yeni sezonu bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Bu akşam iyi adaya ve şartlara sahip olabilmek için mücadele edilecek. Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda Seçkin Piriler, Berdan Mardini, Yusuf Güney gibi sevilen isimler de yer alıyor.



SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler



Zeynep Alkan



Aysu Keskin



Cansu Tuman



Yusuf Güney



Barış Telli



Murat Eken



Berdan Mardin



Ümit Erdim

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende



Buse Plan



Halil İbrahim Göker



Elanur Pat



Chaby Han



Kürşat Juan



SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber



Gizem Avcı



Aleyna Elibol



Asena Demirbağ



Osman Can



Özgür Tetik



Tunga Sayan



Kardelen Kalender



Walison





