SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor yarışmacıları kimdir? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Survivor yeni sezonu bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Bu akşam iyi adaya ve şartlara sahip olabilmek için mücadele edilecek. Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda Seçkin Piriler, Berdan Mardini, Yusuf Güney gibi sevilen isimler de yer alıyor.
Seçkin Piriler
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardin
Ümit Erdim
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur Pat
Chaby Han
Kürşat Juan
Aziz Ozan Dilber
Gizem Avcı
Aleyna Elibol
Asena Demirbağ
Osman Can
Özgür Tetik
Tunga Sayan
Kardelen Kalender
Walison