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SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor yarışmacıları kimdir? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu

15.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda bu sene de birbirinden ünlü isimler yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Sevilen televizyon programı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 yayın akışına göre yarışma saat 20:00’da başlayacak. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu ile ekrana gelecek. Peki, Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte bu seneki yarışmacılar

SURVİVOR KADROSU 2023: Survivor yarışmacıları kimdir? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Survivor yeni sezonu bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Bu akşam iyi adaya ve şartlara sahip olabilmek için mücadele edilecek. Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda Seçkin Piriler, Berdan Mardini, Yusuf Güney gibi sevilen isimler de yer alıyor.
survivor-2023

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
seçkin-piriler
Zeynep Alkan
zeynep
Aysu Keskin
aysu-keskin
Cansu Tuman
cansu-tuman
Yusuf Güney
yusuf-güney
Barış Telli
barış
Murat Eken
murat
Berdan Mardin
berdan
Ümit Erdim

ümitt

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende
alper-rende
Buse Plan
buse-plan
Halil İbrahim Göker
halil-ibrahim-göker
Elanur Pat
elanur
Chaby Han
chaby
Kürşat Juan
kürşat

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber
aziz
Gizem Avcı
gizem
Aleyna Elibol
aleyna
Asena Demirbağ
asena
Osman Can
osman
Özgür Tetik
özgür
Tunga Sayan
tungaa
Kardelen Kalender
kardelen
Walison
walison

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