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Survivor'da Kim Elendi? Survivor 2 Mart Elenen İsim

03.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Survivor'da Kim Elendi? Survivor 2 Mart Elenen İsim

TV8'in sevilen programı Survivor'da kim elendi sorusu reyting rekortmeni programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Adaya veda edecek isim için son bölümde bir ada konseyi gerçekleşti. Peki survivor son bölümde kim elendi? İşte Survivor 2 Mart elenen isim...

Sembol yarışı sonrasında gönüllüler ve ünlüler takımları iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. İzleyiciler Survivor kim elendi sorusunu araştırmaya koyuldu. Yeni bölümde yarışmacılar iletişim ödülü için de ter döktü. İletişim ödülü kazananları ise gönüllülerden Ayşe ve Berkay oldu. Gönüllüler, 9-7 üstünlükleri ile de yarışmaya damgalarını vurdu. Peki yeni bölümde Survivor'da kim elendi?

SMS birincisi Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya oldu. Gönüllüler takımınından ise Ayşe halk oylaması birincisi olarak çıktı.

SURVİVOR ELENEN İSİM

Kural gereği eleme adaylarından olan Öykü Çelik ve Aleyna Kalaycı'nın yanı sıra SMS birincilerinin açıklayacağı iki aday sonrası SMS sıralamasında sonda yer alan yarışmacı Survivor'a veda ediyor. 8. haftada adaya veda eden isim ise Çağman oldu.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı

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