Survivor'da eleme adayı kim oldu, ödül oyununu kim kazandı sorularının yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam ödül oyunu için toplandı. Acun Ilıcalı ödülü duyurduğu anda iki takımda sevinçten çılgına döndü. Müthiş mücadelelerin ardından ödülün ilk etabını kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, bu hafta eleme var mı? 8 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ödül oyununda muhteşem mücadeler yer aldı. 2 etaplı oynanacak olan ödül oyununun ilk etabı dün akşam oynandı. Ödül oyununda Kadınlar etabını 8-4'lük skorla gönüllüler takımı kazandı ve 1-0 öne geçti. Erkekler etabını da 8-3 gönüllüler takımının kazanmasıyla skor 2-0 oldu ve böylelikle 2 etaplı ödül oyununun ilk etabını kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

ÖDÜL NE?

Survivor'da muhteşem ödülü Acun Ilıcalı duyurdu. 2 etaplı oynanacak olan ödül oyununun tüm etaplarını kazanan takım Hull City maçı için özel jetlerle İngiltere'ye gidecek.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ELEME OLACAK MI?

Survivor'da bu hafta kim elendi, eleme olacak mı sorusu da merak ediliyor. Survivor'da Merve Aydın ve Parviz'in sakatlanarak adaya veda etmesi üzerine Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

