MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

25.06.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam yanıt buldu. Finale oldukça kısa bir zaman kala büyük heyecanın yaşandığı Survivor 2022 All Star'da dün akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan Ayşe, Nagihan ve Hikmet arasından bir kişi SMS oy sıralamasına göre daha düşük oy alarak adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam gerçekleşen eleme konseyi sonrasında Survivor'a veda eden isim belli oldu. Artık her haftanın büyük önem kazandığı Survivor'da dün akşam finale kısa bir zaman kala bir isim daha yarışmaya veda etti. Bireysel yarışların yapıldığı Survivor'da önce dokunulmazlık oyunu oynandı daha sonrasında ise elenen isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

acunn

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam heyecan dolu bir eleme konseyi yaşandı. Finale artık çok az bir zaman kala bireysel oyunların oynandığı Survivor'da haftanın eleme adayları, oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. Hikmet, Nagihan ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu Survivor'da SMS oy sıralaması sonrasında elenen yarışmacı belli oldu. Yapılan SMS oylamasına göre en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Nagihan oldu.

surv

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Artık tamamen bireysele dönen yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı olmamak için mücadele etti. Oldukça zorlu bir parkurda yarışan yarışmacılardan Adem ve Ayşe finale kaldı. İki yarışmacı arasında zorlu oyun sonrası Adem finalde daha başarılı olarak dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA KİMLER YARIŞMADA KALDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam Nagihan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından hangi yarışmacıların Survivor'da kaldığı merak edildi. Survivor 2022 All Star'da yarışmaya Adem, Batuhan, Nisa, Ayşe ve Hikmet devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyorLunaparkı var, kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor
Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı pozOğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı poz
Eski kocasına tazminatı ödemek için bakın ne yapacakmışEski kocasına tazminatı ödemek için bakın ne yapacakmış
Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Emre Mor için resmi açıklama geldi! 'F.Bahçe...'

Emre Mor için resmi açıklama geldi! 'F.Bahçe...'

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.