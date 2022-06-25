Survivor 2022 All Star'da dün akşam gerçekleşen eleme konseyi sonrasında Survivor'a veda eden isim belli oldu. Artık her haftanın büyük önem kazandığı Survivor'da dün akşam finale kısa bir zaman kala bir isim daha yarışmaya veda etti. Bireysel yarışların yapıldığı Survivor'da önce dokunulmazlık oyunu oynandı daha sonrasında ise elenen isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması ve elenen isim kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam heyecan dolu bir eleme konseyi yaşandı. Finale artık çok az bir zaman kala bireysel oyunların oynandığı Survivor'da haftanın eleme adayları, oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. Hikmet, Nagihan ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu Survivor'da SMS oy sıralaması sonrasında elenen yarışmacı belli oldu. Yapılan SMS oylamasına göre en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Nagihan oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Artık tamamen bireysele dönen yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı olmamak için mücadele etti. Oldukça zorlu bir parkurda yarışan yarışmacılardan Adem ve Ayşe finale kaldı. İki yarışmacı arasında zorlu oyun sonrası Adem finalde daha başarılı olarak dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA KİMLER YARIŞMADA KALDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam Nagihan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından hangi yarışmacıların Survivor'da kaldığı merak edildi. Survivor 2022 All Star'da yarışmaya Adem, Batuhan, Nisa, Ayşe ve Hikmet devam ediyor.



