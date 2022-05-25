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Survivor kim elendi, kim veda etti? 24 Mayıs Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

25.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında müthiş performanslar sergiledi. Bu hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyunundan ikisini ünlüler kazanırken, diğer ikisini de gönüllüler kazandı. Eleme adaylarının belirlendiği haftada SMS sıralaması sonuçları belli oldu ve elenen isim açıklandı. Peki, Survivor'da kim elendi, kim veda etti? İşte 24 Mayıs Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim.

Survivor kim elendi, kim veda etti? 24 Mayıs Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim

Survivor'da elenen isim dün akşam açıklanan SMS sıralaması sonuçları sonrasında belli oldu. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta oynadığı 4 dokunulmazlık oyunu sonucunda 4 eleme adayı belirledi. Eleme adayları Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude oldu. Bu 4 isim arasında dün akşam açıklanan SMS sıralaması sonuçlarına göre, en düşük SMS'i alan isim Survivor'a veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 24 Mayıs Survivor SMS sıralaması sonuçları ve elenen isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam yapılan eleme konseyinde elenen isim belli oldu. Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan'ın eleme adayı olduğu haftada, SMS sıralaması sonuçlarına göre en düşük SMS'i alan isim Sude oldu ve Sude bu hafta Survivor'dan elenen isim olarak açıklandı.

survivor sms sıralaması sonuçları

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sude elenmesinin ardından yaptığı açıklamada duygu dolu anlar yaşadı. Kimseye bir kırgınlığı olmadığını dile getiren Sude, kırdığı biri varsa da kendisini affetmesini istedi. Gözyaşlarını tutamayan Sude adaya veda etti.

ödül oyunu

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam eleme konseyi öncesinde nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı atışın önemli olduğu bir parkurda mücadele verdi. Son ana kadar kıyasıya giden mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan takım gönüllüler oldu.

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survivor
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