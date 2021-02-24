Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 23 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla iki aday çıkaran ünlüler takımında üçüncü adayı ise sms birincisi olan yarışmacı belirledi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ünlüler takımından bundan önceki haftalarda İsmail, İlayda ve Batuhan SMS birincisi çıkmıştı. Acun Ilıcalı konseyde bu haftaki oylama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Yiğit olmuştu.



Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.



hafta sms sıralamasına göre birinci olan Batuhan ise üçüncü eleme adayı olarak İlayda'yı söyledi. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Çağrı, Yiğit ve İlayda oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta ünlüler takımında elemeye kalan Çağrı, Yiğit ve İlayda arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Yiğit olduğunu açıkladı. Elendiğini duyan Yiğit gözyaşlarını tutamadı.



