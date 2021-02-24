Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 23 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla iki aday çıkaran ünlüler takımında üçüncü adayı ise sms birincisi olan yarışmacı belirledi.
Ünlüler takımından bundan önceki haftalarda İsmail, İlayda ve Batuhan SMS birincisi çıkmıştı. Acun Ilıcalı konseyde bu haftaki oylama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu.
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Yiğit olmuştu.
Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.
Survivor 2021'de bu hafta ünlüler takımında elemeye kalan Çağrı, Yiğit ve İlayda arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Yiğit olduğunu açıkladı. Elendiğini duyan Yiğit gözyaşlarını tutamadı.
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