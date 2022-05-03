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Survivor konseyinde Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Yarışmacılar sevinçten havaya uçtu

03.05.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere eleme konseyinde adı çıkan yarışmacılar yokluk adasında yalnız kalmak zorundaydı. Survivor sunucusu Acun Ilıcalı'dan, yokluk adasıyla ilgili yarışmacıların kaderini değiştirecek açıklama geldi.

Survivor konseyinde Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Yarışmacılar sevinçten havaya uçtu

Survivor All Star 2022'nin 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar, aldığı müjde nedeniyle sevinçten havaya uçtu. Acun Ilıcalı'nın verdiği müjdeye en çok sevinen isim ise, eleme konseyinde adı peş peşe defalarca kez yazılan Evrim Keklik oldu.

SURVİVOR'DA ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışmacıların kaderini belirleyecek müjdeyi, "Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok" diyerek verdi.

Survivor konseyinde Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Yarışmacılar sevinçten havaya uçtu

Bu müjdeye en çok sevinen isim, yokluk adasında çokça vakit geçiren Evrim Keklik oldu. Duygularını anlatan Evrim Keklik, "Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler." dedi. Acun Ilıcalı ise espirili bir şekilde, "Evrim'in adasını değiştirdik diyebiliriz" dedi.

Survivor konseyinde Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Yarışmacılar sevinçten havaya uçtu

"BOL BOL UÇACAKSINIZ"

Acun Ilıcalı, ekstra bir engel olmayacağını ve yarışmacıların tamamen şampiyonluğa odaklanmasını istediklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, "Survivor'un gördüğü en yüksek seviyede ödüller adım adım sizin olacak. Bol bol uçacaksınız." dedi. Ayrıca Yunan yarışmacılarla ortak oyunların başlayacağını da sözlerine ekledi.

2 Mayıs akşamında eleme adayı olan Sude, yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.


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TV8 survivor
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