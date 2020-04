Survivor MasterChef yarışmasını kim kazandı? Acun ve jüriden sürpriz karar! İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması 60. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu akşam bir ilk yaşandı ve MasterChef'in ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Dominik'e bağlandı. Yarışmacılar şefler eşliğinde en güzel yemekleri yapabilmek adına mücadele etti. Fakat ödül oyununu kazanan sadece bir takım oldu. Peki, Survivor'da MasterChef yemek yarışmasını ödülünü kim kazandı?

MASTERCHEF YEMEK YARIŞMASI OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye bu akşam Survivor'ın yeni bölümünde izleyicilere oldukça eğlenceli dakikalar yaşattı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam Survivor'da parkurda değil, mutfak tezgahında yemek yaparak ter döktü. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılara zor anlar yaşattı ve ortaya eğlenceli anlar yansıdı.

Zorlu yemeklerin ardından Acun Ilıcalı Esat Yontunç ve Survivor ekibi tadım aşamasına geçti ve hangi takımın güzel yemek pişirdiğine karar verdi. Tadım aşamasının ardından verilen karara göre MasterChef yemek yarışmasını ödülünü her iki takım da kazanmış oldu. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki jüri, her iki takımı yemeklerini de eşit lezzet ve sunumda olduğuna karar verdi ve 2-2 beraberlik sağladı. Böylece her iki takım da yemekleri paylaşmış oldu.

Yarışmacılar yaptıkları yemekleri hep birlikte yediler. Böylece ödül oyununu her iki takım da kazanmış oldu.