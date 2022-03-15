Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Mert Öcal'ın hayatı araştırılıyor. İstanbul doğumlu Mert Öcal 1,93 cm boyundadır. Yiğit Öcal adında bir erkek kardeşi vardır. İşte detaylar...

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 doğumlu Mert Öcal 39 yaşındadır. "Best Model of Turkey" seçilmiş ve bunun ardından 2004'te "Best Model of The World" kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında birçok katalog çekimi, defilelerde görev almıştır.

Mert Öcal Yabancı Damat, Görgüsüzler, Asla Unutma, Oyun Bitti gibi birçok proje ile ekran karşısına geçti.

16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Şimdilerde ise Survivor All Star 2022 kadrosunda Ünlüler takımında yarışıyor.



