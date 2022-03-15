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Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

15.03.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un popüler isimlerinden biri olan Mert Öcal Ünlüler takımında yarışıyor. Survivor ile adını duyuran Mert Öcal Türk model ve oyuncudur. Aşk Yeniden, Sen Çal Kapımı gibi popüler dizilerde oyuncu olarak yer aldı. Instagram'da, 'mertocl' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. İşte Mert Öcal hakkında detaylar...

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Mert Öcal'ın hayatı araştırılıyor. İstanbul doğumlu Mert Öcal 1,93 cm boyundadır. Yiğit Öcal adında bir erkek kardeşi vardır. İşte detaylar...

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 doğumlu Mert Öcal 39 yaşındadır. "Best Model of Turkey" seçilmiş ve bunun ardından 2004'te "Best Model of The World" kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında birçok katalog çekimi, defilelerde görev almıştır.

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Mert Öcal Yabancı Damat, Görgüsüzler, Asla Unutma, Oyun Bitti gibi birçok proje ile ekran karşısına geçti.

Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı?

16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Şimdilerde ise Survivor All Star 2022 kadrosunda Ünlüler takımında yarışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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