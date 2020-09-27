Survivor Mert Öcal çocukluk fotoğrafıyla şov yaptı!

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz günlerde yeni projeleri değerlendirdiğini açıklamıştı. Dizi ve film tekliflerini düşünme aşamasında olduğunu belirten Mert Öcal sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Yarışma boyunca kendine güvenen tavırlarıyla dikkatleri çeken yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Motosikletle çekilen pozu üzerinden Mert Öcal’ın gönderme yapması ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Survivor yarışmasının sonrasına Türkiye’ye dönerek uzun bir yaz tatili yapmayı seçen Mert Öcal sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle iletişim kurmayı tercih ediyor. Sık sık paylaşım yapan Öcal çocukluk fotoğrafıyla takipçilerinin gönlünü bir kez daha kazandı. Motosikletle verdiği pozuna Öcal, “Diğer çocuklar bisiklete biniyordu o zamanlar” notunu düştü.

Fenomen yarışmacının esprili göndermesine hayranlarından da benzer yorumlarla karşılık geldi. Öcal’ın fotoğrafına takipçilerinden ‘hep bir adım önde gidiyorsun’, ‘Mert Öcal farkı’ yorumları geldi.