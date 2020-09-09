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Survivor Mert Öcal’dan radikal değişim kararı! Mert Öcal’ın yeni imajına beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katıldıktan sonra popülerliği artan oyuncu Mert Öcal aylar sonra imajını değiştirdi. Çeşme-Bodrum arasında geçirdiği yaz tatilini sonlandıran Mert Öcal yarışmada iyice uzayan saçlarını kestirdi. Mert Öcal’ın son hali hayranlarından tam not aldı.

Survivor Mert Öcal’dan radikal değişim kararı! Mert Öcal’ın yeni imajına beğeni yağdı!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programına damga vurmayı başaran oyuncu Mert Öcal elenmesiyle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmayla birlikte geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başaran yakışıklı oyuncu aylar sonra ile defa berber koltuğuna oturdu. Saçlarını kestiren Survivor Mert’in sürprizi takipçilerini şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada Mert Öcal'ın imajını yeni projeleri için değiştirdiği iddia edildi.

SAÇLAR GİTTİ

mert öcal

Survivor programına uzun saçlarıyla katılan oyuncu Mert Öcal’ın yarışma süreci boyunca saçı ve sakalı daha da uzamıştı. Elendikten sonra uzunca bir süre Dominik’te karantina yapmak zorunda kalan Survivor Mert, Türkiye’ye dönünce yarışmanın yorgunluğunu atmak için yaz tatiline çıkmayı tercih etti. Yaz sezonunda bolca dinlenen Mert Öcal yeni projeler için görüşme aşamasında olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yaz sezonunu bitiren Survivor Mert İstanbul’a döndü ve takipçilerini yeni görüntüsüyle karşıladı.

İstanbul’da yeni bir başlangıç yapmak isteyen Öcal işe imajını yenileyerek başladı. Kısa saçlı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Survivor Mert, “Bakış açınızı değiştirin” notunu ekledi. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafına kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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