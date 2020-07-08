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Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Mert Öcal şampiyonunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına damga vuran oyuncu Mert Öcal, elendikten sonrada adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasından sürpriz bir şekilde elenen Mert Öcal tüm izleyicileri şaşkınlığı uğratmıştı. Hala Survivor programını yakından takip eden Öcal, şampiyon olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı.

Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Mert Öcal şampiyonunu açıkladı

Gamze Özçelik ile bir dönem aşk yaşayan Mert Öcal ve Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın Survivor'da aynı takımda yer alması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. İzleyiciler olayları merakla takip ederken Uğur Pektaş sakatlanarak yarışmayı erkenden terk etmişti. Bu durum sosyal medyada "olaysız dağıldılar" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Şimdilerde ise oyuncu Mert Öcal'ın adı yeni bir aşk haberiyle anılıyor.
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında beraber yarıştığı Evrim Keklik ile adı aşk iddialarına karışan Mert Öcal sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Aşk iddialarının belirsizliğini korurken Mert Öcal’dan Survivor birinciliğine dair bomba bir paylaşım geldi. Mert Öcal hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, ‘Mert Öcal kimdir?’ soruna cevap bulmak için aramalarını arttırdı.

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“Cemal Can’ı şampiyon yapmayı öneriyorum”

Survivor yarışmasının finali için gün sayan Mert Öcal yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'ın elenmesinden sonra bütün hayran sayfalarına çağrı yaptı. Twitter hesabından favorisini açıklayan Öcal, “Beni çok rahatsız eden bir kitle var. Aşırı kuduruk, herkese saldıran, herkesin hesabını taciz eden, herkese hakaret eden… Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan (hayran) clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can’ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?” ifadelerini kullandı.

Mert Öcal’ın şampiyon adayı olarak Cemal Can Canseven ismini vermesi diğer yarışmacıların hayranlarını harekete geçirdi. Hayranları destekledikleri yarışmacılar için Mert Öcal’a tepki göstermeye başladı. Tepkiler karşısında açıklama yapan Öcal “Ya kardeşim benim ağzımdan Barış’la ilgili bir kelime çıktı mı? İstediğimi destekleyemez miyim? Ben Cemal Can’ı destekliyorum. Hesap mı vereceğim yahu?” dedi.

Mert Öcal kimdir?

29 Eylül 1982 yılından İstanbul’da doğan Mert Öcal Survivor yarışmasına katılmadan önce oyunculuk ve modellik yapıyordu. Şöhret basamaklarını “Best Model Of Turkey” yarışmasında birinci olarak çıkan Öcal, 2004 yılında düzenlenen “Best Model Of The World” yarışmasında da birinciliği göğüsledi. 193 cm boyunda ve 81 kilo olan Mert Öcal, yakışıklılığı ve düzgün fiziğiyle genç kızların dikkatini çekmeyi başardı.
Kazandığı başarının ardından yurt içi ve yurt dışındaki birçok defile ve katalog çekimlerinde boy gösterdi. Modelliğin sonrasında oyunculuğa rotasını çeviren Öcal ilk olarak 2005 yılında “Asla Unutmam” dizisinde rol aldı. 2008 yılında kadrosunda Melek Baykal ve Zeki Alasya gibi usta isimlerin bulunduğu “Görgüsüzler” dizisinde oyunculuk performansını gösterdi. Mert Öcal’ın rol adlığı diziler arasında ise; İsimsizler, Savaşçı, Aşk Yeniden, Bizim Okul, Kız Annesi, Oyun Bitti, Rüyalarda Buluşuruz, Doktorlar, Arka Sokaklar ve Nehir yerini aldı. Dizilerin ardından beyaz perdeye de geçen Mert Öcal, Defne’nin Bir Mevsimi, Mahmut ile Leyla ve Takkeci Baba Rüya Peşinde filmlerinde izleyicisiyle buluştu.


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