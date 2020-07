Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Mert Öcal şampiyonunu açıkladı

Mert Öcal’ın şampiyon adayı olarak Cemal Can Canseven ismini vermesi diğer yarışmacıların hayranlarını harekete geçirdi. Hayranları destekledikleri yarışmacılar için Mert Öcal’a tepki göstermeye başladı. Tepkiler karşısında açıklama yapan Öcal “Ya kardeşim benim ağzımdan Barış’la ilgili bir kelime çıktı mı? İstediğimi destekleyemez miyim? Ben Cemal Can’ı destekliyorum. Hesap mı vereceğim yahu?” dedi.

Mert Öcal kimdir?

29 Eylül 1982 yılından İstanbul’da doğan Mert Öcal Survivor yarışmasına katılmadan önce oyunculuk ve modellik yapıyordu. Şöhret basamaklarını “Best Model Of Turkey” yarışmasında birinci olarak çıkan Öcal, 2004 yılında düzenlenen “Best Model Of The World” yarışmasında da birinciliği göğüsledi. 193 cm boyunda ve 81 kilo olan Mert Öcal, yakışıklılığı ve düzgün fiziğiyle genç kızların dikkatini çekmeyi başardı.

Kazandığı başarının ardından yurt içi ve yurt dışındaki birçok defile ve katalog çekimlerinde boy gösterdi. Modelliğin sonrasında oyunculuğa rotasını çeviren Öcal ilk olarak 2005 yılında “Asla Unutmam” dizisinde rol aldı. 2008 yılında kadrosunda Melek Baykal ve Zeki Alasya gibi usta isimlerin bulunduğu “Görgüsüzler” dizisinde oyunculuk performansını gösterdi. Mert Öcal’ın rol adlığı diziler arasında ise; İsimsizler, Savaşçı, Aşk Yeniden, Bizim Okul, Kız Annesi, Oyun Bitti, Rüyalarda Buluşuruz, Doktorlar, Arka Sokaklar ve Nehir yerini aldı. Dizilerin ardından beyaz perdeye de geçen Mert Öcal, Defne’nin Bir Mevsimi, Mahmut ile Leyla ve Takkeci Baba Rüya Peşinde filmlerinde izleyicisiyle buluştu.