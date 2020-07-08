Survivor Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Mert Öcal şampiyonunu açıkladı

Gamze Özçelik ile bir dönem aşk yaşayan Mert Öcal ve Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın Survivor'da aynı takımda yer alması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. İzleyiciler olayları merakla takip ederken Uğur Pektaş sakatlanarak yarışmayı erkenden terk etmişti. Bu durum sosyal medyada "olaysız dağıldılar" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Şimdilerde ise oyuncu Mert Öcal'ın adı yeni bir aşk haberiyle anılıyor.

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında beraber yarıştığı Evrim Keklik ile adı aşk iddialarına karışan Mert Öcal sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Aşk iddialarının belirsizliğini korurken Mert Öcal’dan Survivor birinciliğine dair bomba bir paylaşım geldi. Mert Öcal hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, ‘Mert Öcal kimdir?’ soruna cevap bulmak için aramalarını arttırdı.

“Cemal Can’ı şampiyon yapmayı öneriyorum”

Survivor yarışmasının finali için gün sayan Mert Öcal yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'ın elenmesinden sonra bütün hayran sayfalarına çağrı yaptı. Twitter hesabından favorisini açıklayan Öcal, “Beni çok rahatsız eden bir kitle var. Aşırı kuduruk, herkese saldıran, herkesin hesabını taciz eden, herkese hakaret eden… Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan (hayran) clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can’ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?” ifadelerini kullandı.