Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Arka Sokaklar, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor 2020'de şampiyonluk için mücadele veriyor. Survivor ünlüler takımı kadrosunda yarışan Mert Öcal'ın Survivor'daki performansı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

MERT ÖCAL KİMDİR? ROL ALDIĞI DİZİLER

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olaraksa Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.



