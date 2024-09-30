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  4. Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Aleyna Kalaycıoğlu düğüne sevgilisiyle geldi! Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Aleyna Kalaycıoğlu düğüne sevgilisiyle geldi! Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 07:57
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Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu dünyaevine girdi. Eski Survivor yarışmacıları ise ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde sevgilisi ile boy gösterdi. Evlilik sorusuna verdikleri yanıt ise herkesi şaşırttı.

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Aleyna Kalaycıoğlu düğüne sevgilisiyle geldi! Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt

Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu ile evlendi. İkiliyi Survivor'da birlikte yarıştıkları arkadaşları yalnız bırakmadı.

Düğüne gelen isimlerden biri de Survivor'ın en konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Kalaycıoğlu düğünde yeni aşkı rapçi Canbay ile boy gösterdi.

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VERDİĞİ YANITLA ŞAŞIRTTI

Arkadaşları için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu evlilik sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi ve sevgilisine bakıp 'hazırız' yanıtını verdi.

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EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Kalaycıoğlu'nun ardından söze giren ünlü rapçi 'Daha yeniyiz ama konuştuk bunları. Henüz karar veremedik.' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Aleyna Kalaycıoğlu Sude Burcu
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