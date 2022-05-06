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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl?

06.05.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı Survivor All Star 2022'nin 96. bölümünü kaçıranlar tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, konseyde 2 yarışmacıya ilişkin kötü haberi duyurdu. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl?

Survivor Merve Aydın, programın 96. bölümünün ardından gündem oldu. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Öte yandan oyun sırasında başarılı yarışmacı ciddi bir sakatlık yaşadı. Peki Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı ne, sağlık durumu nasıl? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Merve Aydın, Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı.

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

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"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"

MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI NE?

Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Merve için Survivor macerası sona erdi." dedi.

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SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

MERVE AYDIN'IN EŞİ KİMDİR?

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Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

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survivor Acun Ilıcalı
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