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Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Buraya gezmeye gelmedik'

22.02.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Güney Doğu'yu sarsan deprem felaketi sonrası soluğu afet bölgesinde aldı. Bölgeden izlenimlerini paylaşan Nagihan Karadere, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Buraya gezmeye gelmedik'

Çadır kentte depremzede çocuklarla bir araya gelen Nagihan Karadere, ''Desteklerinizi lütfen kesmeyin'' diyerek çağrıda bulundu.

AFAD çadır kentten paylaşım yapan Nagihan Karadere, ''Desteklerinizi lütfen kesmeyin! Süreklilik çok önemli burada. Biraz olsun yüzlerindeki o acılar gidiyor, yerine tatlı bir tebessüm geliyor. Merak etmeyin hiçbir yere ellerimiz boş gitmiyoruz. Hepsinin eksiklerini bilerek gidiyoruz. 'Montu yok, ayağında botu yok, çorabı yok' diye yazanlar! İçiniz rahat olsun. Buraya gezmeye gelmedik!'' ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Buraya gezmeye gelmedik'

Nagihan Karadere'nin paylaşımına ''İlk günden beri koşturuyorsunuz, helal olsun'' ve ''Duyarlılığınız için teşekkürler'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Buraya gezmeye gelmedik'

Bir sosyal medya kullanıcı ise ''Önce kucağınızdaki çocuğa çorap mı giydirseniz'' acaba diyerek sitem etti.

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