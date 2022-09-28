Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Git gide güzelleşiyor kadın"

Birden fazla defa katıldığı Survivor programı ile adını duyuran Nagihan Karadere programın en dikkat çeken kadın yarışmacılarının başında geliyordu. Kişiliği ve performansıyla gözde olan Karadere, programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla anılmaya başlandı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Takım kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Karadere'nin o pozuna, "Git gide güzelleşiyor kadın", "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları geldi.

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Karadere 37 yaşındadır. Bir kız çocuğu annesidir.

"BİR DAHA ASLA SURVİVOR'A KATILMAM"

Survivor ile alakalı soruları yanıtlayan Karadere, "Verdiğim emeğin hakkını alamadım, asla katılmam, çok kırgınım” dedi ve, "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı." ifadelerini kullandı.





