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Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Git gide güzelleşiyor kadın"

28.09.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Nagihan Karadere, hayatta kalma yarışması olan Survivor ile adını duyurdu. En son Survivor 2022 All Star programına katılmasıyla popülerliğini geri kazanan Karadere, bu defa sosyal medya paylaşımıyla ilgi gördü.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Git gide güzelleşiyor kadın"

Birden fazla defa katıldığı Survivor programı ile adını duyuran Nagihan Karadere programın en dikkat çeken kadın yarışmacılarının başında geliyordu. Kişiliği ve performansıyla gözde olan Karadere, programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla anılmaya başlandı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Takım kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Karadere'nin o pozuna, "Git gide güzelleşiyor kadın", "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları geldi.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Karadere 37 yaşındadır. Bir kız çocuğu annesidir.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

"BİR DAHA ASLA SURVİVOR'A KATILMAM"

Survivor ile alakalı soruları yanıtlayan Karadere, "Verdiğim emeğin hakkını alamadım, asla katılmam, çok kırgınım” dedi ve, "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı." ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Survivor Nagihan Karadere göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

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survivor Nagihan Karadere sosyal medya yaşında
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