Survivor Nagihan Karadere'nin inanılmaz değişimi sosyal medyada olay oldu

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı. Nagihan Karadere şimdilerde kızıyla birlikte dünyayı geziyor ve o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.



