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Survivor Nagihan Karadere'nin inanılmaz değişimi sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

2016 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. İşte Nagihan'ın şoke eden değişimi

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı. Nagihan Karadere şimdilerde kızıyla birlikte dünyayı geziyor ve o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

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'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.


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survivor nagihan, Survivor Nagihan değişim,

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