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Survivor Nagihan Karadere ve Merve Aydın arasında neler oluyor? "Basit bir sebepten nemalanmak..."

09.01.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmacıları daha adaya gitmeden gerildi. Merve Aydın Survivor Nagihan Karadere'nin kendisini engellediğini söyledi. Bu konu sosyal medyada gündem olunca ise Nagihan Karadere açıklama yapmak zorunda kaldı.

Survivor Nagihan Karadere ve Merve Aydın arasında neler oluyor? "Basit bir sebepten nemalanmak..."

Survivor All Star öncesi gerilimler başladı. Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın sosyal medya hesabından tüm takım arkadaşlarını takip etmesine rağmen Nagihan Karadere’yi niçin takip etmediğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.

Survivor Nagihan’ın kendisini engellediğini bu sebeple de takip edemediği söyleyen Merve Aydın "Engellemiş bir sıkıntım" yok dedi. Survivor Merve'ye ise yanıt gecikmedi.

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HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI

Nagihan Karadere bu iddialardan sonra uzun bir açıklama yaptı ve tüm yarışmacıları takibi bıraktığını açıkladı.

Ekran Alıntısı

Survivor Nagihan açıklamasında "Geçen yıl buzlar eridi ve o ortamda olan herkes ile takipleşme fırsatım oldu. Olmayanlar ile engel devam etse de bu onun sevmediğim ya da konuşmadığım anlamına gelmiyor. Aksine çok defa hoş sohbetler ettik. Kasıtlı bir şey yapmadan son günlere hoş olmayan ve basit bir sebepten nemalanmak isteyenler yüzünden bazı arkadaşlar ile yarışma başlamadan geçmişten tanıdığım arkadaşlarımın da olmasından dolayı adalet mekanizması şaşmaması adına yarışmacı arkadaşlarımı takipten çıkıyorum. Kimseyle sorunum yok. Herkese aynı mesafedeyim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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