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Survivor Nagihan: Sema Aydemir'den tehdit mesajı aldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Survivor'un yarışmacıları Nagihan Karadere ve Sema Aydemir sosyal medya üzerinden birbirine girmişti. Bugün canlı yayında konuşan Karadere, "Sema'dan tehdit mesajı aldım" dedi.

Survivor Nagihan: Sema Aydemir'den tehdit mesajı aldım

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ı yorumlayan 2018 All-Star yarışmacıları Nagihan Karadere ve Sema Aydemir, eski konuların açılmasının ardından sosyal medya üzerinden birbirine girdi.

Sosyal medya üzerinden birbirlerine ağır sözler söyleyen Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Nagihan Karadere, Sema'dan tehdit mesajı aldığını söyledi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Nagihan, Instagram üzerinde Sema'ya hakaretler etmişti. Sema ise bu mesajlara karşılık vermişti. 2. Sayfa programında açıklama yapan Karadere Sema'dan kanlı sopa fotoğrafı attığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

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"Birkaç şey daha oldu ve ben sustum sonra bir yayından sonra bana kanlı sopa mesajı attı. Ben de ondan sonra bu yazıyı yayınladım. Her yerde benim mesajım yayınladığı için haklıyken haksız durumuna düştüm. Olan yine bana oldu. Tehdit gibi bir mesajdı.

Ben yarışmada karşı takıma geçerek onlarla mücadele ettim. All star takımının kuyruk acıları var. Sema'yla performansımızın arasında çok fark var. İyi ki yarışmada şampiyon olmamışım sadece ben değil herkesin başı ağrırdı. Bir hazımsızlık var. Karşılaşsak hiçbir şey olmaz. Bir ara gelince 'merhaba' diyerek elimi uzatıyorum."

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