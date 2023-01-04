Survivor ne zaman başlayacak, takımlar belli oldu mu? İşte Survivor 2023 yayın tarihi

Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak araştımaları hız kazandı. MasterChef'te finale doğru gelinirken onun yerine yayınlanacak olan sevilen yarışma programı Survivor'ı izleyiciler heyecanla bekliyorlar. Peki Survivor yayın tarihi netleşti mi, ne zaman başlayacak? İşte sevilen yarışma ile ilgili detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor Türkiye 2023'ün heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen yarışma programlarından olan Survivor MasterChef'in final yapmasının ardından yeni sezon yayın hayatına başlayacak.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor yayın tarihini açıkladı. Survivor Türkiye 2023 15 Ocak'ta TV8 ekranlarında yeni sezona merhaba diyecek. İzleyicileri oldukça heyecanlandıran bu haber sonrası heyecan iyice arttı.

SURVIVOR 2023 YARIŞMACI KADROSU

Acun Ilıcalı Survivor'da bu sezon farklılığa gidildiğini açıklamıştı. Normalde iki takım yarışırken bu yılki yarışmada üç takım yarışacak. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak üç takıma ayrılan yarışmacılar alışılan Survivor parkurlarının dışında bir de akıl oyunlarıyla takımlarına galibiyet getirmeye çalışacaklar. İşte Survivor 2023 yarışmacı kadrosu...

GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison

ÜNLÜLER KADROSU

Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman

FENOMENLER KADROSU

Buse Plan, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Elanur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli.

