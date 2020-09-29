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Survivor Nisa Bölükbaşı: "Ekranlarda görüşürüz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Netflix'in dünyaca bilinen dizisi La case de papel ile tekrar gündem olan yüz maskesini kullanan Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, dizinin koyu hayranlarından biri çıktı.

Survivor Nisa Bölükbaşı: "Ekranlarda görüşürüz"

Efsane film V For Vendetta ile hayatımıza giren yüz maskesi, dünyanın en çok takip edilen dizilerinden birisi olan La case de papel dizisinde de kullanılmaya başlanmıştı. Survivor 2020 yarışmasında yarışan Nisa Bölükbaşı'da bu maskeden edinerek Instagram hikayesinde paylaşım yaptı. Paylaşımından sonra "Ekranlarda görüşürüz" notunu ekleyen Survivor Nisa yeni bir programa mı başlıyor?

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SURVİVOR NİSA'NIN LA CASE DE PAPEL HAYRANLIĞI

Son günlerde oyuncu Murat Barış Yağcı ile paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Nisa, Instagram hikayesinden V For Vendetta Maskesi olarak bildiğimiz ama daha sonra La case de papel dizisinde kullanılarak tekrar gündem olan yüz maskesini taktı. Koyu bir La case de papel dizisi takipçisi olduğunu belli eden Nisa daha sonra dizinin yıldızlarından Tokyo'nun yerine kendi yüzünü fotoşop yaptı. Maskeyi "Bella Ciao" şarkısı eşliği ile takan Nisa, yaptığı fotoşopun altına "Ekranlarda görüşürüz" notunu yazdı. Nisa'nın bu paylaşımı, takipçileri arasında yeni bir program mı gelecek tartışmaları yarattı.

nisa bölükbaşı 1

nisa bölükbaşıı

nisa bölükbaşı


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