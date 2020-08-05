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Survivor Nisa Bölükbaşı geri dönüyor! ‘Hazır olun’

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programının final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etti. Final gecesinin ardından tatile gitmeyen isimler arasında yarışmanın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı yer aldı. Survivor Nisa diğer arkadaşlarının aksine memleketi Prag’a döndü. Yasin ile yaşadığı gerginlik ve Sercan’la aralarında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönen Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için kolları şimdiden sıvadı. 2021 yılında “Survivor All Star” formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı’nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi. Nisa’yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde “Survivor 2021 All Star” programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa’nın Türkiye’ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa’nın Türkiye’ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.

nisa bölükbaşı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise “Survivor All Star” için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye’ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa “Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!” notunu düştü.

barış murat yağcı

Nisa’nın Türkiye’ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı’nın paylaşımı dikkatleri çekti. Yakışıklı yarışmacı Barış Murat Yağcı’nın “yakında güzel şeyler olacak” gönderisini hayranları Nisa’nın Türkiye’ye dönüşüyle ilişkilendirdi.

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