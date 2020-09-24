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Survivor Nisa Bölükbaşı İstanbul’a döndü, ruh ikizini buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programının final yapmasının sonrasında Nisa Bölükbaşı ismi sosyal medya gündeminde yer almayı sürdürdü. Survivor Nisa Bölükbaşı’nın yarışma sonrasında attığı her adım birçok isim tarafından yakından takip edildi. Nisa’nın İstanbul’a her gelişi ise yeni bir olayın başlangıcı oldu. Survivor Nisa bu seferki İstanbul ziyaretinde ruh ikizini bulduğunu itiraf etti.

Survivor Nisa Bölükbaşı İstanbul’a döndü, ruh ikizini buldu!

Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca yarışan Nisa Bölükbaşı programın finali için bir süre İstanbul’da kalmayı seçmişti. İstanbul’da olduğu süre boyunca yarışmacı arkadaşlarıyla gerginlik yaşayan Nisa Bölükbaşı olumsuz eleştirilerden uzaklaşmak adına Prag’ın yolunu tutmuştu. Bir süre Prag’da zaman geçiren Nisa yeniden soluğu İstanbul’da almıştı. İstanbul’da yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşen Nisa Bölükbaşı’nın yakın dostu Cemal Can’la görüşmeden bir kez daha ülkesine dönmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

nisa bölükbaşı istanbul

Cemal Can’la aralarına kara kedi giren Nisa Bölükbaşı hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayı seçerken İstanbul’dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. İş görüşmesi için İstanbul’a geldiği söylenen Nisa Bölükbaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ruh ikizini sevenleriyle tanıştırdı.

RUH İKİZİ TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

nisa bölükbaşı

Nisa Bölükbaşı İstanbul ziyaretinde efsane futbolcu Ahmet Dursun’un eşi Asena Dursun ile görüştü. Ahmet ve Asena Dursun çiftinin kızları Lidya Alina Dursun ile Nisa Bölükbaşı arasındaki benzerlik anne tarafından ‘ruh ikizi’ olarak yorumlandı. Asena Dursun’un çektiği fotoğrafı Survivor Nisa kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

ahmet dursun

Nisa Bölükbaşı ve Lidya Alina Dursun’un aynı mimikleri yaparak poz vermesi anne Asena Dursun’u kahkahalara boğdu.

Survivor Nisa Bölükbaşı ülkesine döndü! Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can hayranlarının hayran kırıklığı!Survivor Nisa Bölükbaşı ülkesine döndü! Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can hayranlarının hayran kırıklığı!
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