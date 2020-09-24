Survivor Nisa Bölükbaşı İstanbul’a döndü, ruh ikizini buldu!

Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca yarışan Nisa Bölükbaşı programın finali için bir süre İstanbul’da kalmayı seçmişti. İstanbul’da olduğu süre boyunca yarışmacı arkadaşlarıyla gerginlik yaşayan Nisa Bölükbaşı olumsuz eleştirilerden uzaklaşmak adına Prag’ın yolunu tutmuştu. Bir süre Prag’da zaman geçiren Nisa yeniden soluğu İstanbul’da almıştı. İstanbul’da yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşen Nisa Bölükbaşı’nın yakın dostu Cemal Can’la görüşmeden bir kez daha ülkesine dönmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Cemal Can’la aralarına kara kedi giren Nisa Bölükbaşı hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayı seçerken İstanbul’dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. İş görüşmesi için İstanbul’a geldiği söylenen Nisa Bölükbaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ruh ikizini sevenleriyle tanıştırdı.

RUH İKİZİ TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Nisa Bölükbaşı İstanbul ziyaretinde efsane futbolcu Ahmet Dursun’un eşi Asena Dursun ile görüştü. Ahmet ve Asena Dursun çiftinin kızları Lidya Alina Dursun ile Nisa Bölükbaşı arasındaki benzerlik anne tarafından ‘ruh ikizi’ olarak yorumlandı. Asena Dursun’un çektiği fotoğrafı Survivor Nisa kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Nisa Bölükbaşı ve Lidya Alina Dursun’un aynı mimikleri yaparak poz vermesi anne Asena Dursun’u kahkahalara boğdu.