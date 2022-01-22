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Survivor Nisa Bölükbaşı'nın asıl mesleği şaşırttı! Mesleği yüzünden sporu bırakmış

22.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekranlara gelen Survivor All Star, yarışmacılarıyla sık sık gündemde olmaya devam ediyor. Daha önce Survivor 2020 sezonunda da yarışan 23 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, son olarak koronavirüs haberleriyle gündeme gelmişti. Nisa'nın asıl mesleği ise duyanları şaşırttı. Profesyonel tenis ve yüzmeyle uğraştığı bilinen Bölükbaşı'nın, daha önce asıl mesleği sebebiyle sporu bıraktığı ortaya çıktı.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın asıl mesleği şaşırttı! Mesleği yüzünden sporu bırakmış

Prag doğumlu olduğu bilinen Survivor'ın sevilen yüzlerinden Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden oldu. 1998 doğumlu olan Nisa'nın yüzmeyle ilgilendiği ve henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldığı biliniyordu. Başarılı ismin asıl mesleği ise duyanları şaşırttı.

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2 Temmuz 1998 tarihinde doğan Bölükbaşı'nın 6 yaşındayken profesyonel kayak teklifi aldığı biliniyor. Fakat kayak yapılacak dağların Prag'dan uzak olması sebebiyle teklifi reddetmek zorunda kaldı.

YÜZMEYİ BIRAKTI, YÜZME HOCASI OLDU!

8 yaşında ise profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag'ta yer alan tenis kulübü Cibulka'da 15 sene kadar oynadı.

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15 yaşında yüzmeyi bırakan isim bu kez yüzme hocası oldu. 2018 yılında ise Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

ASIL MESLEĞİ MİMARLIK!

2018 yılında Mimarlık Bölümü okumaya başlayan Nisa, okuduğu bölüm sebebiyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak ise bisiklet, snowboard, kış ve yaz patenine gitmeye devam etti.

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Koronavirüse yakalanması sebebiyle yarışmanın son bölümlerinde yer alamayan Nisa Bölükbaşı'nın daha önce ismi yarışmacı Barış Murat Yağcı ile anılmıştı. Son dönemde ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) TV8 survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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