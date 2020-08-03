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Survivor Nisa Bölükbaşı onların hayatına da dokunmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Survivor 2020'ye katılan Nisa Bölükbaşı'nın hayatı sevenleri tarafından takip ediliyor. Doğal ve samimi davranışlarıyla Türkiye halkının gönlünde taht kuran Nisa'nın iki yıl önce engelli vatandaşlar için yaptığı "Bariyer" isimli çalışması Youtube kanalında ilgi görmeye başladı. 7'den 77'ye herkesin hayatına dokunmayı başaran Nisa, Survivor tarihinde Türkiye'de en çok sevilen yarışmacılardan birisi oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 programına katılarak tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Nisa Bölükbaşı sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2020 yarışması boyunca kendine özgü, samimi ve doğal hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Nisa, yarışmanın ardından Prag'a döndü. Ülkemizden ayrılmasıyla sevenlerini üzen Nisa'nın sosyal medya kanallarının hepsi sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden vloglar çekmeye başlayan Nisa'nın, tanınmadan önce çektiği videoları da takdir topladı.

nisa bölükbaşı engelli arkadaşı

Survivor Nisa'dan engelli bireyler için özel video

Engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları dile getiren Nisa Bölükbaşı ve bir grup arkadaşı güzel bir video hazırlamış. "Bariyer" ismini verdikleri videoda, engelli bir arkadaşlarının gün içerisinde; otobüste, kaldırımda, okulda ve diğer alanlarda günlük yaşantısına devam ederken yaşadığı sıkıntıları anlatan videosu takdir topladı. Videoda Nisa'nın arkadaşının engelli sandalyesini de ittiği görüldü.

nisa bölükbaşı engelli projesi


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