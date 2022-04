Survivor Nisa'dan Barış Murat Yağcı'ya olay sözler: Kadınları döven adam şov yapıyor

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor. Survivor'ın 17 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise Nisa ve Barış arasında gergin anlar yaşandı.

"KADINLARI DÖVEN ADAM, KADINLAR AĞLIYOR DİYE ŞOV YAPIYOR"

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ünlüler takımındaki Barış Murat Yağcı, kaybeden gönüllüler takımında Yağmur ve Sude'yi teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü. Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise olay oldu.

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Nisa'nın sözlerinin ardından ada konseyin söz alan Barış Murat Yağcı açıklama yaptı. Barış "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.

"EL KALDIRMIŞLIĞI OLDU"

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin.O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.



Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu.

“NELER ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ”

Aylar önce Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulunarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisini “Hayatımın en kötü 1 senesi” olarak tanımlamış ve Barış’ın sürekli telefonlarını karıştırdığını, mesajlarını okuduğunu ifade etmişti.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, “Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye” demişti.