Survivor Nisa'dan Cemal Can için olay itiraflar: İyi anlaştığımı sanmıştım

Survivor 2020'nin 122. bölümünde mavi takımdan Survivor Nisa, takım arkadaşları Cemal Can ve Berkan hakkında konuştu. Survivor Nisa, adada en yakın arkadaşı olan Cemal Can'ı eleştirirken, Berkan ile ilgili ise övgü dolu ifadeler kullandı.

"EN GÜVENDİĞİM İSİM BERKAN"

Survivor Nisa, Cemal Can için "Berkan her yerde aynı ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da görmüyorum" ifadelerini kullandı. Son zamanlarda Sercan Yıldırım ile yakınlığıyla dikkat çeken Cemal Can'ı eleştiren Nisa şunları söyledi:

"Zaten potadayım, gidersem giderim. Ancak aklıma takılan daha büyük şeyler var. O da Yasin ve Cemal Can. Bana başka şeyler söylüyorlar ancak başka şeyler yapıyorlar. Artık anlamıyorum onları. Cemal Can ile iyi anlaştığımı sanmıştım. Cemal Can o kadar iyi ki, herkesi o şekilde sanıyor. Ama karşısındaki insanların ona ne oyunlar oynadığını görmüyor. Ama 'Yok ben görüyorum' diyor. Ama yapmıyor. Cemal Can bana 'Sercan'ın oyunlarını görüyorum, ilk elemede onu eleme potasına sokacağım' diyor. Ancak başka bir şey düşünüyor onu da bilmiyorum. Burada herkes farklı şeyler söyleyip sonra daha farklı davranıyor. Son zamanlarda en çok Berkan'a güveniyorum. Çünkü onun düşündükleri ve yaptıkları şeyler aynı. Tek kaldığımızda da aynı, rakipleriyle birlikte olduğunda da aynı. Ama bunu son zamanlarda Cemal Can'dan görmüyorum"