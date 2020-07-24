Survivor Nisa’dan Tayfun’a büyük destek! Survivor yarışmacıları arasında taraflar seçildi

Survivor 2020 programının finali İstanbul’da Galatport’ta gerçekleştirildi. Yapılan finalde Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever olurken; diğer yarışmacıların arasındaki atışmalar programa damga vurdu. Yarışma boyunca iyi anlaşan Nisa Bölükbaşı ve Yasin Obuz’un arası “arkadan konuşma” iddialarıyla bir anda bozuldu.



Yasin’in sosyal medya hesabından Nisa’yı hedef alarak yaptığı sert açıklamalar gündemi değiştirdi. Yasin Obuz’un paylaşımının ardından Tayfun Erdoğan’ın Nisa’yla bir fotoğrafını koyarak “Şu anı unutmak mı? Aslaa” notunu eklemesi yeni bir polemiği başlattı.

Tayfun Erdoğan’ın gönderisine “Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış” yorumunu yapması ise sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Yasin Obuz’un yorumuna cevap vermeyen Tayfun Erdoğan sessizliğini son yaptığı paylaşımla bozdu.

‘YETER Kİ KALBİMİZ KİRLENMESİN’



Nisa-Yasin gerginliğinde adada iki isimle de iyi anlaşmasına rağmen Nisa Bölükbaşı’nın tarafını seçen Tayfun Erdoğan’a bu sefer de Çek güzel destek verdi. Yasin’in eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tayfun, “Yeter ki kalbimiz kirlenmesin. Gerisini su temizler” notunu düştü. Emrah’ın oğlu Tayfun’un fotoğrafına ise Nisa Bölükbaşı “Manzara çok iyi reis” yorumunu yaptı.

