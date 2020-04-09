Survivor Nisa için olay sözler: "Neden Yasin'in kanatları altında?"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan ve Sercan ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Eski Survivor yarışmacısı olan Damla Can, Nisa'nın takım arkadaşları tarafından çok fazla tolere edildiğini iddia etti.

"YASİN'İN KANATLARI ALTINDA?"

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can, "Ben Nisa'yı çok seviyorum. Çok duygusal, çok naif. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok tatlı ama burada Nisa'ya hiçbir şekilde hak veremiyorum. Nisa neden potansiyelinin farkında değil? Bu kadar sevilen kişinin karakterini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Neden Yasin'in kanatları altında? Yasin'den önce Nisa elenirse şaşırmam. Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Nisa'ya baktığımız zaman karakterini ortaya koymuyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır" ifadelerini kullandı.

