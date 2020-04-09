MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa için olay sözler: "Neden Yasin'in kanatları altında?"

Survivor Nisa için olay sözler: "Neden Yasin'in kanatları altında?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 20:56 | Son Güncelleme

Survivor'da ödül oyununu kaybeden gönüllüler takımında gözyaşlarına boğulan Nisa'yı takım arkadaşlarından Yasin teselli etmeye çalıştı. Survivor Panorama yorumcularından Damla Can, Nisa'nın bu ve buna benzer hallerini bir hayli eleştirdi ve 'Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır' dedi.

Survivor Nisa için olay sözler: "Neden Yasin'in kanatları altında?"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan ve Sercan ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Eski Survivor yarışmacısı olan Damla Can, Nisa'nın takım arkadaşları tarafından çok fazla tolere edildiğini iddia etti.

"YASİN'İN KANATLARI ALTINDA?"

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can, "Ben Nisa'yı çok seviyorum. Çok duygusal, çok naif. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok tatlı ama burada Nisa'ya hiçbir şekilde hak veremiyorum. Nisa neden potansiyelinin farkında değil? Bu kadar sevilen kişinin karakterini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Neden Yasin'in kanatları altında? Yasin'den önce Nisa elenirse şaşırmam. Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Nisa'ya baktığımız zaman karakterini ortaya koymuyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Kavga alevlendi! Akalın'dan üstü kapalı tehditKavga alevlendi! Akalın'dan üstü kapalı tehdit
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor Nisa,

En Çok Okunan Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Diyanet'ten cenaze işlemleriyle ilgili flaş açıklama!

Diyanet'ten cenaze işlemleriyle ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

Sağlık Bakanı duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Aydın: Hoş geldin bebeğim

İkinci kez anne oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Lerzan Mutlu'dan takipçisine: Popomu ye!

Takipçisi makyajsız halini beğenmeyince... 'Popomu ye!'

Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası alevlendi

Kavga alevlendi! Akalın'dan üstü kapalı tehdit

Hande Erçel yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

Yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

Helin Avşar karantinayı Zehra Çilingiroğlu için bozdu

Yeğeni için karantinayı bozdu

Müge Boz isyan etti: ‘Kime benziyor bu çocuk?’

‘Çocuk kiminle fotoğraf çektirse ona benziyor’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.