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Survivor Nisa neden oynamadı? Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 21:43 | Son Güncelleme

Survivor'ın 45. bölümünde oynanan voleybol oyununda oynamayan ve takım arkadaşlarını da desteklemeyen Nisa'nın tavrı gündem olmuştu. Acun Ilıcalı "Nisa neden oynamadı" sorusunun cevabını canlı yayında verdi.

Survivor Nisa neden oynamadı? Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Survivor'ın son bölümünde oynanan voleybol oyununda, gönüllüler takımından Nisa'nın tavırları gündeme oturmuştu. Oyunda oynamak istemeyen ve arkadaşlarını desteklemek yerine sessizce oturan Nisa'nın bu görüntüsü tepki çekmişti.

Instagram hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı olayın iç yüzünü anlattı. Gerçekleştirdiği canlı yayınla Nisa olayına değinen Acun Ilıcalı "Nisa'nın yüzüne soğuk suyu vurduk, hastamızı kurtaracağız gibi görünüyor." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa olayı ile ilgili yorumları:

Survivor dünyanın en zor yarışması… Bizim bu seneki Survivor’ın zorluk katsayısını verilen kilolardan anlaşmışınızdır. Fiziksel biri de mental olarak zorluklar da var. Dayanamayıp gidenler oldu bu zamana kadar hatırlarsınız siz de…

"KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi. Gitsem mi kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık arttırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen Nisa’yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik.

Biz Survivor’a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi, kafa olarak bir gidiyor, bir geliyordu… Bu durum zamanla bize yansımaya da başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı.

Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı Turabi de oldu Eser de oldu en son Cemal Can’da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum.

"NİSA MASUM BİR KIZ"

Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder. Şuan Nisa çok pozitif, çok iyi niyetli masum bir kız… Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım.

Şöyle bir sistem yok biz de ‘voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun’ bu çok sıra dışı bir olay! Bunu bir kez yaparsınız ama bunu kronik bir hala getirirsen müsaade etmeyiz. ‘Bırak o zaman’ deriz. 250 bin kişinin başvurduğu bir program bu 10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa’nın mesajı aldığını düşünüyorum.

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Survivor, Survivor Nisa, nisa bölükbaşı, Acun Ilıcalı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nereye zorla tutmuyorsunuz. Ersin e halen kopeginin öldügunu aciklamadiniz bile
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