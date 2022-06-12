Survivor Nisa sakatlandı mı? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den diskalifiye mi olacak? 12 Haziran 2022 Pazar

Survivor Nisa sakatlandı mı? sorusunun yanıtı iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu sebebiyle merak konusu oldu. Ayşe Yüksel ile yarışan Nisa Karabulut oyun sırasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Nisa, yarışmanın 131. bölümünde oynanan iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Ayşe Yüksel ile karşı karşıya geldi.

Nisa'ya oyun sırasında platformda dönen engellerden biri çarptı.

Nisa Bölükbaşı'nın yere oturup acı içinde karnını tuttuğu görüldü.

SURVİVOR 2022 NİSA BÖLÜKBAŞI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumu ve diskalifiye olup olmayacağına ilişkin detaylar programın ilerleyen kısımlarında netlik kazanacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



