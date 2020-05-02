Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi

Survivor 2020'nin 63. bölüm erzak ödülü oyunu esnasında gönüllüler takımından Survivor Nisa sayıyı kaybedince kendini sakatladı.

KUTUYU TEKMELEYEN NİSA SAKATLANDI!

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. 1 Mayıs 2020 tarihli Survivor 63. bölümde gönüllüler 1-0 önde iken Elif ile Nisa parkura çıktı. Survivor’ın iki hızlı yarışmacısı, müthiş bir mücadele verdi. Ve parkuru kısa zamanda aynı anda tamamladılar. Nisa ile Evrim, üçer tane kutu devirdiler. Son kutuyu deviren Elif, sayıyı kazandı.



"MUTLUYKEN BİLE AYAĞINI KIRACAKSIN"

Bunun üzerine sinirlenen Nisa, kutuya tekme attı. Fakat kendini de sakatladı. Doktor Ulaş Bey, Survivor Nisa’ya anında müdahale etti. Acun Ilıcalı ise durumu öğrenmek için geldi. Ciddi bir durumun olmadığını öğrenen Acun Ilıcalı, “Denizi geçtik, derede boğulmayalım” diyerek Survivor Nisa’yı uyardı. Acun "Yarışmacılar kollarını ayaklarını böyle kırıyor. Bu defa ne yapacaksın diye merak ediyoruz. Mutluyken ayağını kıracaksın. Puzzle gibisin. Denizi geçtik derede boğulmayın" dedi.



