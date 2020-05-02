MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi

Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 00:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının son bölümünde, erzak oyunu sırasında kaybeden Nisa Bölükbaşı sinirden çılgına döndü. Sayı kaybeden Nisa oyunda kullanılan tahta kutuya tekme atınca acı içinde kaldı. Doktor Ulaş'ın müdahale ettiği Nisa'nın sakatlığı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'dan ise Nisa'ya uyarı geldi. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı?

Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi

Survivor 2020'nin 63. bölüm erzak ödülü oyunu esnasında gönüllüler takımından Survivor Nisa sayıyı kaybedince kendini sakatladı.

nisa34

KUTUYU TEKMELEYEN NİSA SAKATLANDI!

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler haftalık erzak paketi için karşı karşıya geldi. 1 Mayıs 2020 tarihli Survivor 63. bölümde gönüllüler 1-0 önde iken Elif ile Nisa parkura çıktı. Survivor’ın iki hızlı yarışmacısı, müthiş bir mücadele verdi. Ve parkuru kısa zamanda aynı anda tamamladılar. Nisa ile Evrim, üçer tane kutu devirdiler. Son kutuyu deviren Elif, sayıyı kazandı.
NİSA

"MUTLUYKEN BİLE AYAĞINI KIRACAKSIN"

Bunun üzerine sinirlenen Nisa, kutuya tekme attı. Fakat kendini de sakatladı. Doktor Ulaş Bey, Survivor Nisa’ya anında müdahale etti. Acun Ilıcalı ise durumu öğrenmek için geldi. Ciddi bir durumun olmadığını öğrenen Acun Ilıcalı, “Denizi geçtik, derede boğulmayalım” diyerek Survivor Nisa’yı uyardı. Acun "Yarışmacılar kollarını ayaklarını böyle kırıyor. Bu defa ne yapacaksın diye merak ediyoruz. Mutluyken ayağını kıracaksın. Puzzle gibisin. Denizi geçtik derede boğulmayın" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Survivor'dan elenip Dominik'te kalmışlardı! Dönüş tarihleri belli olduSurvivor'dan elenip Dominik'te kalmışlardı! Dönüş tarihleri belli oldu
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor Nisa, survivor nisa sakatlandı mı, Survivor, Survivor 2020, nisa bölükbaşı, nisa sakatlık,

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 1 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Ada konseyinde Nisa gündemi Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ada konseyinde Nisa gündemi! Ayrılıyor mu?

Enes Batur YouTube'da zirveyi çocuk kanalına kaptırdı!

Enes Batur YouTube'da zirveyi çocuk kanalına kaptırdı!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Mayıs Cuma Survivor erzak ödülü oyununu kazanan takım

Survivor'da kritik ödül! İşte kazanan takım

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

Survivor'da her yaptığı olay oluyor!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.