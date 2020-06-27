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Survivor ödül oyununda Yasin'den Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'a şok tepki: Hani kardeştik, hani arkadaştık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 02:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 26 Haziran Cuma yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar büyük ödül oyununda mücadele etti. Ancak oyunda kaybettikten sonra gergin anlar yaşayan Yasin'in siniri geçmek bilmedi. Kırmızı takım ödül oyununu farklı bir skorla kaybetti. Mavi takımın oyun sonundaki sevinci ise Yasin'i çıldırttı. Yasin "Bir aydır ödüle gitmemişim. Karşımda seviniyorsunuz. Hani nerede arkadaşlık, kardeşlik" diyerek bağırdı. Yasin'in isyanı Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'ı şoke etti.

Survivor ödül oyununda Yasin'den Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'a şok tepki: Hani kardeştik, hani arkadaştık!

Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, içinde limuzin, balon turu ve lüks malikanede konaklamanın bulunduğu ödülü kazanmak için yarıştı.

YASİN OYUNU YARIM BIRAKTI

Survivor 2020'de aldığı cezalar ve takımının kaybetmesi nedeniyle bir aydır ödüllere gidemeyen Yasin Obuz, oyuna gergin başladı. Yasin, oyun sırasında ve oyun sonrasında sinirli hareketleri ile dikkat çekti.

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Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlendi. Berkan'ın da arayı açması sonrasında Survivor Yasin, oyunu bıraktı.

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Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

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YASİN'DEN TEPKİ: NEREDE KARDEŞLİK

Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi.

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Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi.
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Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

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SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020’de ödül oyununu 10-3'lük skorla kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

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Ertesi gün ise mavi takım yarışmacıları, Punta Cana, Karayiplerin eşsiz manzarası eşliğinde balon turu yaptı.
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Turun ardından ise günü malikanedeki havuzda yüzerek geçirdiler.


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