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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor'da ödül ne oldu? Sembolü kazanan yarışmacılar belli oldu!

02.04.2021 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 1 Nisan Perşembe ekrana gelen son bölümünde ödül ve sembol oyunları heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda geçen oyunda takımlar yemek ödülünü kazanmak için tüm güçlerini sarf etti. Yarışmacıları sembol oyununda da karşı karşıya geldi. Performans oyununda yarışmacılar su üzerinde dengede durmaya çalıştı. Sembolü kazananlar da belli oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor'da ödül ne oldu? Sembolü kazanan yarışmacılar belli oldu!

Survivor 2021’da müthiş geçen birleşme partisi sonrasında yarışmacılar ada hayatına geri döndü. Survivor 2021’de takımlar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Birleşme partisi sonrasında daha zengin ödüllerin verileceği açıklanmıştı.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor yeni bölümde ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için oylamada yapıldı. Ünlüler takımında Merve, gönüllüler takımında Ayşe kaptanlığa seçildi. İki yarışmacı da ilk defa kaptanlık yapacak.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken takımlar ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında verilen ödüller artmaya başladı. Ödül oyununda kazanan takım, dürüm et döner, patates kızartması ve içecek kazanacaktı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Denizde başlayan parkurda denge tahtası, salıncak ve birçok farklı engel vardı.

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Müthiş rekabette skor ünlüler ve gönüllüler arasında gitti geldi. Son dört oyun için en iyiler seçildi. Bu isimler ünlülerden İsmail, Melis, Dilara ve Çağrı oldu. Gönüllüler ise Steven, Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe seçilen isimler oldu. Son dört oyunu üst üste kazanan gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.

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SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de performans oyunu erkek yarışmacıları ile başladı. Reşat sakatlığı nedeniyle oyunda yer almadı. Performans oyununda yarışmacılar, su üzerinde platformda dengede durmaya çalıştı. Yarışmada ilk düşen Çağrı oldu. Onu takip eden Dora oldu. Sonrasında tek ayak üzerine durulan safhada Poyraz, İsmail, Doğan, Batuhan, Sergen, Berkay sırasıyla düştü. Son ayakta kalan Steven, sembolü kazanan erkek yarışmacı oldu.

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Kadın yarışmacılarda ilk düşen İlayda oldu. Sonrasında sırasıyla Merve, Öykü, Ayşe, Aleyna Çalışkan, Aleyna ve son olarak Melis düştü. Ayakta kalan son kadın yarışmacı olan Hanzade, bu hafta sembolü kazanan isim oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da sembolü kazanan yarışmacılar, sosisli sandviç yemeye hak kazandı. Kazanan yarışmacılar, üç arkadaşını da bu ödülden faydalanması için seçebildi.

Oyun sonrasında ödül için seçilenler Hanzade; Poyraz, Reşat, Berkay'ı seçerken Steven ise Ayşe, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu.


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