Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor'da ödül ne oldu? Sembolü kazanan yarışmacılar belli oldu!

Survivor 2021’da müthiş geçen birleşme partisi sonrasında yarışmacılar ada hayatına geri döndü. Survivor 2021’de takımlar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Birleşme partisi sonrasında daha zengin ödüllerin verileceği açıklanmıştı.

YENİ HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor yeni bölümde ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için oylamada yapıldı. Ünlüler takımında Merve, gönüllüler takımında Ayşe kaptanlığa seçildi. İki yarışmacı da ilk defa kaptanlık yapacak.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken takımlar ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında verilen ödüller artmaya başladı. Ödül oyununda kazanan takım, dürüm et döner, patates kızartması ve içecek kazanacaktı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Denizde başlayan parkurda denge tahtası, salıncak ve birçok farklı engel vardı.

Müthiş rekabette skor ünlüler ve gönüllüler arasında gitti geldi. Son dört oyun için en iyiler seçildi. Bu isimler ünlülerden İsmail, Melis, Dilara ve Çağrı oldu. Gönüllüler ise Steven, Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe seçilen isimler oldu. Son dört oyunu üst üste kazanan gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.