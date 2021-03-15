Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’de iki takım da verilen ödülü almak ve özledikleri bir yiyeceğe kavuşmak, moral kazanmak için ödül oyununda tüm güçleri ile yarıştı.

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyunu için birer kadın ve erkek yarışmacı belirledi. Ünlüler Batuhan ve Merve, gönüllüler Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu ile parkura çıktı. Finalde karşılaşan Poyraz ile Merve arasındaki basket atışları sonrasında avantajı kazanan takım ünlüler oldu.



SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de ünlüler ile gönüllüler, ödül oyunu için parkurda kozlarını paylaştı. Son zamanlarda ivmesini yükselten ve iki dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler, galibiyet serisini devam ettirmek, gönüllüler takımı ise geçen haftaya kadar sürdürdüğü oyunlardaki üstünlüğünü yeniden yakalamak istiyordu.

İki takım arasında yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. ünlüler takımı, atışlardaki başarısı ile skoru 7-2 yapmayı başardı. Sonrasında gönüllüler takımının üst üste aldığı sayılar ekrana geldi ve skor 7-6 oldu. Tam eşitlik olacakken ünlüler yine farkı açtı ve 9-6 yaptı. Bu skorda iki takımdan üçer en iyi yarışmacı seçildi. Ünlülerden Sergen, Batuhan ve Merve'ye karşılık gönüllülerden Berkay, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. İlk oyunu alan Berkay skoru 9-7 yaptı. Sonraki oyunda ise günün başarılı ismi Merve, Aleyna'ya sayı şansı vermedi. Ünlüler takımı, 10-7 skorla ödül oyununu kazandı.

Survivor’da ödülü kazanan yarışmacılar özledikleri ve adada yeme fırsatı bulamadığı bir yiyeceği yeme fırsatı elde etti. Ünlüler yarışmacıları bütün bir kızarmış tavuk yemeye hak kazandı.

