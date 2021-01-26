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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

26.01.2021 00:36 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 25 Ocak Pazartesi ekrana gelen 13. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda dev tekerlekleri yürüterek hedefe varmak isteyen yarışmacılar zorlu anlar yaşadı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 13. bölümde ünlüler ile gönüllüler, yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, ödülü açıklamadan önceden kahvaltı yapmadığını, ödülün ne olduğunu öğrenince yarışmacılarla birlikte yemek istediğini söyledi. Sonrasında günün ödülünü açıkladı. Ilıcalı ödül oyununu kazanan yarışmacılara dörder parça tavuk baget verileceğini söyledi.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için avantaj oyununa çıktı. Dörder erkek ve kadın yarışmacı parkurda yerlerini aldı. Oyunda erkeklerde ünlüler, kadınlarda ise gönüllüler kazanınca final atışlarına geçildi. Ünlülerden İsmail, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak yerlerini aldı. Atışlarda tüm atışları ilk yapan İsmail oldu ve avantajı ünlüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Oyunda büyük bir tekerlek, bir çubuk ile iki yarışmacıyla finale kadar taşınması ve finalde belirlenen atıcı, disklerle masanın üstündeki küpleri devirmeye çalışması gerekiyordu.

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Oyuna hızlı başlayan gönüllüler oldu. 5-2 skoru yakalayan gönüllüler takımı, ödülün tadımını yapma hakkını elde etti. Bu başarısını devam ettiren gönüllüler skoru 9-3'e kadar taşıdı. Sonrasında aldıkları iki oyun ile ünlüler takımı biraz olsun umutlandı. Fakat skor 9-5 iken parkura atıcı olarak çıkan Hanzade atışları ile ünlülerin bu umutlarını söndürdü. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

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