Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor 2021'de büyük ödül ne oldu?

Sonrasında gönüllüler takımı üst üste aldığı sayıları ile skoru 9-7 üstünlüğü ele geçirdi. Son oyunda nefesler tutuldu ve gözler Aleyna Kalaycıoğlu - Melis karşılaşmasına çevrildi. Aleyna, son oyunu kazanarak skoru 10-7 yaptı. Böylece büyük ödülü kazanan gönüllüler takımı oldu.

Oyun sırasında ünlüler takımından İsmail Balaban ve gönüllüler takımından Dora arasında yaşanan tartışmalar ortamın tansiyonu yükseltti. Oyuna iyi başlayan takım ünlüler oldu ve 4-1 öne geçti.

Survivor Türkiye’deki büyük ödül oyunu öncesinde anons edilen ve tedavisi sona eren Merve, ünlüler takımına moral oldu. Merve Aydın, oynayamadı ancak arkadaşlarına kenardan destek verdi. Oyun alanında yarışmacıların çekeceği arabalar ve arabalar ile taşıyacakları küpler ve sonrasında finalde masa üzerinde çekecekleri araçlar ile takımlarına sayı kazandırmaya çalıştı.

Survivor 2021'in son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları, büyük ödül oyununda karşılaştı. Her pazartesi akşamı oynanan büyük ödülde bu hafta kazanan takımın ise Dominik’in kuzeyindeki Las Terranas’a gideceği açıklandı.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımını oyun alanından alan araçlar, Las Terranas’a götürdü. Yarışmacılar burada zipline yaparak eğlendiler. Sonrasında ise özlenen nefis yemekler ile ziyafet çektiler. Yarışmacılar geceyi ise süper lüks villada geçirdi. Yarışmacılar ayrıca fotoğraf makinesi, drone, akıllı telefon, aksiyon kamerası gibi elektronik ürünler de kazandı.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’deperformans oyununda yarışmacılar, düzenek üzerinde topları düşürmemeye çalıştı. Kadın yarışmacılar arasında başlayan performans oyununda sırasıyla Ayşe, Merve ve Aleyna Çalışkan topu düşürerek elendi. Sonrasında İlayda düşürünce kalan Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis oldu. Bu iki yarışmacıdan kazanan Melis, bununla birlikte üçüncü sembolünü elde etti.



Erkek yarışmacıların performans oyununda ilk elenen isim gönüllüler takımından Poyraz oldu. Onu takip edenler sırasıyla Berkay, İsmail Balaban, Dora, Steven düşürdü. Son ikiye kalan Batuhan ve Sergen oldu. Topu düşürmeden daha uzun kalan Batuhan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu.

Sembolü kazanan iki isim de ünlüler takımından olunca ödülden tüm takım faydalandı. Kazanan yarışmacılar çiğ börek yiyerek karınlarını doyurdu.



