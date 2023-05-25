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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununun kazananı

25.05.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları yaşanıyor. 25 Mayıs Perşembe akşamı programın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, 25 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödülün sahibi kim oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununun kazananı

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. Yarışmada yine ödül oyunu heyecanı yaşandı. 25 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde gerçekleşen ödül oyununun detaylarına dair sorgulamalar hız kazandı. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. İşte Survivor ödül oyunu kazananı ve ödül ile ilgili detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor ödül oyununun kazananı yemek ödülünün sahibi olacak. Oyunun ilk etabının kazananı Mavi Takım oldu. Kıyasıya geçen mücadele sonuncunda Survivor'da ödül oyununun kazananı olan Mavi Takım, yemek ve oyun ödülünün sahibi oldu.

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SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam çifte ödül heyecanı yaşandı. İlk etapta yemek ödülü için yarışan yarışmacılar ikinci etapta iletişim ödülü için ter döktüler.

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Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya geçen mücadelenin sonucu henüz belli olmadı. Kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilme şansını yakalayacak. Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor'da gecenin sonunda iletişim ödülü kazananı belli olacak.

NEFİSE VE AZİZ DOSTLUĞU

Rakip takımlarda olmalarına rağmen iyi anlaşan Aziz ve Nefise, bugünkü iletişim oyunundak yakınlıklarıyla izleyenleri etkiledi.

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Sayı kaybeden Nefise'nin yanına giden Aziz, 'İki hafta sonra onu İstanbul'da göreceğim. Merak etme' diyerek sayı kaybeden arkadaşını teselli etti. Bu görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu.


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