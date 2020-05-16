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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Lokum ve çikolata keyfi yaptılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 01:05 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 15 Mayıs Cuma ekrana gelen 77. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödülü gören yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları ödülü kazanmak için zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül ne oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Lokum ve çikolata keyfi yaptılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor 2020'nin 77. bölümünde ödül oyununda ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyun sırasında yarışmacılar arasında gergin anlar da yaşandı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar değerli bir ödülü kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Yeni haftanın ilk gününde Ersin’in adaya zorunlu vedası nedeniyle Ünlüler, oyuna beş kişi ile çıktı. Gönüllülerde ise Nisa’nın klinikte olmasından dolayı oyuna katılamadı.

Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya girdiler. 4-4’den sonra ise ünlüler, ardı ardına sayılar ile skoru 9-4’e kadar getirdi. Bunda ise günün başarılı ismi olan ve beşte beş yapan Sercan Yıldırım’ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 10-5 skorla ünlüler takımı oldu.

Ödülü kazanan ünlüler takımı bir Türk kahve markasına ait lokum ve çikolataları yeme şansı elde etti.

ÜNLÜLER TAKIMININ VİLLADA ÇİKOLATA KEYFİ

Survivor yeni bölümde nefes kesen mücadele sonrasında ödülü kazanan takım ünlüler oldu. Ünlüler, sevdiği on kişiye bayram çikolatası gönderme hakkı ile birlikte enfes bir akşam yemeğinin sahibi oldu.

Hediyelerini seçtikten sonra ünlüler takımı kazandıkları yemek ödülünün keyfini doyasıya çıkardılar. Yemekten sonra ise ünlüleri birbirinden güzel çikolata çeşitleri bekliyordu.

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Gündüz ödül oyununda yoğun efor sarf eden yarışmacılar keyifli vakit geçirerek dokunulmazlık oyunu öncesinde moral buldular.


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