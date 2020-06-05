Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar ilk defa yarıştı! İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluşan mavi takım, şık bir akşam yemeği, canlı müzik ve duştan oluşan ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda ter döktü.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler döneminin sona ermesinin ardından yeni takımlarla ilk oyun oynandı. Zorlu parkurda üstünlük kuran taraf kırmızı takım oldu. Heyecan dolu mücadelenin kazananı 10-5'lik skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da kırmızı takım yarışmacıları kazandıkları ödülle müthiş bir akşam yaşadı. Önce duş alan ve yeni kıyafetler giyen kırmızı takım yarışmacıları daha sonra yemeğe geçti.

Kırmızı takım yarışmacıları için, domates çorbası, kıymalı börek, ızgara et, patates salatası ve muhallebiden oluşan menü hazırlandı.

Canlı müzik eşliğinde yemeklerini yiyen yarışmacılar daha sonra ise dans ederek eğlendi.

