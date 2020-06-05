MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar ilk defa yarıştı! İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar ilk defa yarıştı! İşte Survivor'da kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 00:12 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 3 Haziran Perşembe ekrana gelen 97. bölümünde, yeni dönemin ilk ödül oyunu oynandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Sercan'ın kaptanlığı yaptığı kırmızı takımla, Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım arasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ödül oyunu için parkurda ter döken yarışmacılar son ana kadar mücadelelerini verdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı takım mı, mavi takım mı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar ilk defa yarıştı! İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluşan mavi takım, şık bir akşam yemeği, canlı müzik ve duştan oluşan ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda ter döktü.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler döneminin sona ermesinin ardından yeni takımlarla ilk oyun oynandı. Zorlu parkurda üstünlük kuran taraf kırmızı takım oldu. Heyecan dolu mücadelenin kazananı 10-5'lik skorla kırmızı takım yarışmacıları oldu.

odul

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da kırmızı takım yarışmacıları kazandıkları ödülle müthiş bir akşam yaşadı. Önce duş alan ve yeni kıyafetler giyen kırmızı takım yarışmacıları daha sonra yemeğe geçti.

kırmızı1

Kırmızı takım yarışmacıları için, domates çorbası, kıymalı börek, ızgara et, patates salatası ve muhallebiden oluşan menü hazırlandı.

kırmızı2

Canlı müzik eşliğinde yemeklerini yiyen yarışmacılar daha sonra ise dans ederek eğlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

İğrenç konuşmalara soruşturma!

İğrenç konuşmalara soruşturma!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!

Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Mutfaklar bomboş artık

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Yolsuzlar Çetesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolsuzlar Çetesi ne zaman çekildi?

Yolsuzlar Çetesi ekranlarda! Nouma başrolde

Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu: Yunus Emre ve Ardahan için tehlike çanları çalıyor

Onlar için tehlike çanları çalıyor

Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyeleri kimler oldu? Kuaförüm Sensin'de partnerleri belli oldu!

Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyeleri kimler oldu? Kuaförüm Sensin'de partnerleri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.