Survivor ödül oyununu kim kazandı? Performans birincileri kimler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, Survivor'da 3. haftada performans sıralamasında birincileri açıkladı. Ünlülerden Mert ve Elif, gönüllülerden Yasin ve Evrim haftanın performans birincileri oldu. Survivor 2020 16. bölümde en iyilerin kapıştığı oyunda ödül mozzarella çubukları oldu.

Survivor'un son bölümü yine kıran kırana mücadeleyi ekranlara taşıdı. Yarışmacıların motive olması için önem taşıyan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı, yiyecek ödülünü almak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Ödül oyunu sonrasında ise performans oyunu bir kez daha karşı karşıya geldi ve kazanan isimler yarışmacı arkadaşlarını ödüle götürdü. Survivor'ın 10 Mart Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünden de fragman yayınlandı.

Kadınlarda performans birincileri olan ünlülerden Elif ile gönüllülerden Evrim, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu 4-0 skoru ile kazanan isim Elif oldu. Elif, kendi takımından Ersin, Sercan ve Berkan'ı seçti.

Erkeklerde 3. haftanın en iyileri olan ünlülerden Mert ile gönüllülerden Yasin, ödül oyunu için mücadele ettiler. Oyunu 4-2 skoru ile kazanan isim Yasin oldu. Yasin, kendi takımından Ceyhun, Nisa ve Cemal Can'ı seçti.

SURVIVOR'DA ELEME HEYECANI - YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'ın 10 Mart Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde hem iletişim oyunu heyecanı yaşanacak hem de bir kişi adaya veda edecek.

Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada ilk eleme adayı olarak takımın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay adı yazıldı. SMS oylamasında en fazla oyu alacak ilk iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. 3 eleme adayı arasından sms oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.



