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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Sercan ile Ardahan kavgası! "Şaklabanlık yapma"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 00:56 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 70. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları orman evinde bir gün geçirmek ve akşam yemeği için parkura çıktı. Zorlu oyunda sık sık sinirler de gerildi. Ödül oyunu sırasında Sercan ile Ardahan, Mert ve Ersin arasında tartışmalar yaşandı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Sercan ile Ardahan kavgası! "Şaklabanlık yapma"

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması 8 Mayıs Cuma akşamı 70. bölümüyle ekrana geldi. Temmuz ayında final yapacak olan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu ekrana geldi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Zaman zaman iki takım arasında sinirler gerildi. Oyuna gönüllüler iyi başlarken daha sonra ünlüler atağa kalktı ve skoru 7-7’ye kadar getirdi. 9-8 gönüllüler lehine olan oyunun son bölümünde ise Evrim ile Aycan yarıştı. Evrim’in son sayıyı almasıyla gönüllüler takımı 10'a 8'lik skor ile ödülü kazanan takım oldu.

SERCAN VE ARDAHAN GERİLDİ

Survivor 2020'nin 70. bölümünde ödül oyununu esnasında bir ara sinirler bir hayli gerildi. Ünlülerin 7-5 önde olduğu ödül oyununda Ersin ile Ardahan parkura çıktı. Atışlarda avantajlı olan Survivor Ardahan, sayıyı az bir farkla da olsa kazandı. Sayıyı kazandıktan sonra sevincini gösterirken yaptığı hareket için Sercan “Şaklabanlık yapma” dedi. Bu sözleri sonrasında sinirlenen Ardahan “Sen kendine baksana” diyerek tepki gösterdi. İkili arasında karşılıklı olarak sert sözler söylendi. Takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile gerginlik sona erdi.

sercan

MERT VE ERSİN TARTIŞMASI

Survivor 2020 yeni bölümde kaybedilen sayı sonrasında ünlüler takımında Ersin ile Mert tartıştı. Oyunda ünlülerin 5-4 önde olduğu sırada Cemal Can ile yarışan Ersin, puzzle ile çok oyalanınca sayıyı kaybetti. Oyun sonrasında Survivor Ersin, hıncını arkadaşlarından çıkarttı. Bunun üzerine Survivor Mert, Ersin’e sert tepki gösterdi. Survivor Mert, “Bizi suçlama. Puzzle sırasında takıldın.” diyerek arkadaşını tersledi. Survivor’da Ersin ile Mert arasındaki gerginliği diğer arkadaşları araya girerek bitirdi.

ersin


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