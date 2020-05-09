Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Sercan ile Ardahan kavgası! "Şaklabanlık yapma"

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması 8 Mayıs Cuma akşamı 70. bölümüyle ekrana geldi. Temmuz ayında final yapacak olan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu ekrana geldi.
Survivor ödül oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Zaman zaman iki takım arasında sinirler gerildi. Oyuna gönüllüler iyi başlarken daha sonra ünlüler atağa kalktı ve skoru 7-7’ye kadar getirdi. 9-8 gönüllüler lehine olan oyunun son bölümünde ise Evrim ile Aycan yarıştı. Evrim’in son sayıyı almasıyla gönüllüler takımı 10'a 8'lik skor ile ödülü kazanan takım oldu.
Survivor 2020'nin 70. bölümünde ödül oyununu esnasında bir ara sinirler bir hayli gerildi. Ünlülerin 7-5 önde olduğu ödül oyununda Ersin ile Ardahan parkura çıktı. Atışlarda avantajlı olan Survivor Ardahan, sayıyı az bir farkla da olsa kazandı. Sayıyı kazandıktan sonra sevincini gösterirken yaptığı hareket için Sercan “Şaklabanlık yapma” dedi. Bu sözleri sonrasında sinirlenen Ardahan “Sen kendine baksana” diyerek tepki gösterdi. İkili arasında karşılıklı olarak sert sözler söylendi. Takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile gerginlik sona erdi.
Survivor 2020 yeni bölümde kaybedilen sayı sonrasında ünlüler takımında Ersin ile Mert tartıştı. Oyunda ünlülerin 5-4 önde olduğu sırada Cemal Can ile yarışan Ersin, puzzle ile çok oyalanınca sayıyı kaybetti. Oyun sonrasında Survivor Ersin, hıncını arkadaşlarından çıkarttı. Bunun üzerine Survivor Mert, Ersin’e sert tepki gösterdi. Survivor Mert, “Bizi suçlama. Puzzle sırasında takıldın.” diyerek arkadaşını tersledi. Survivor’da Ersin ile Mert arasındaki gerginliği diğer arkadaşları araya girerek bitirdi.
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