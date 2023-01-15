Survivor Osman Can kimdir? Acun Ilıcalı'nın set ekibinde yer alan Osman Can Ural Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda!

Osman Can Ural, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Osman Can kimdir? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Osman Can Ural hakkında merak edilenler...
Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Osman Can Ural 1994 yılında dünyaya geldi.
Osman Can Ural, Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde bulunuyordu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın set ekibinde yer alan Osman Can Ural, Survivor 2023'te yarışmak için mesleğine ara verdi.
Osman Can Ural Survivor'ın önceki sezonlarında oynanan futbol oyunlarında sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekmiştir.