Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 finalisti Özgür Tetik'in hayatı

Survivor Özgür Tetik, 13 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu dünyanın en zor yarışması Survivor'da şampiyon belli oluyor. Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu. Bu isimlerden Yusuf geceye veda etti. Birinci finalist Özgür Tetik oldu. İkinci finalist ise Nefise Karatay oldu. İşte Survivor 2023 finalisti Özgür Tetik hakkında merak edilenler...

SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi.

Tetik uzun süre amatör liglerde basketbol oynadı. 1993'te kuvvet antrenörlüğü eğitimine başlayan Özgür Tetik, antrenör olarak da çalışmıştı. 2002'de triathlona yöneldi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü oldu.

Avusturya'da Crossfit eğitimi gördü. Latin dansıyla ilgilenen Özgür Tetik gösterilere ve yarışlara katılmıştır.

SURVIVOR FİNALİSTİ ÖZGÜR TETİK EVLİ Mİ?

Profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapan Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

